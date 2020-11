Sorrento | Fusco | “Piedi ben saldi a terra | ma se parliamo di sogni…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilguida con autorevolezza la classifica del sempre bello e complesso girone H della Serie D. Avvio estremamente positivo e promettente, quello della formazione rossonera, quest’anno guidata dalla panchina da mister Luca. Per conoscere qualcosa in più del bel gruppo costruito dalla dirigenza del sodalizio campano, abbiamo scambiato qualche battuta proprio con il tecnico. Un momento da godersi I 16 punti conquistati dalnelle prime 6 giornate di campionato (5 vittorie, 1 pareggio), non può passare inosservato, anche perché la squadra ha costruito questo exploit non risentendo né dei tanti cambiamenti nella rosa, né del cambio di allenatore e tanto meno del fattore campo. Si tenga conto, ad esempio, che i rossoneri sono stati capaci di battere in trasferta formazioni importanti come il Taranto (2-1) e il ...