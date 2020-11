SKy, Napoli: “Osimhen? Salterà le prossime due partite, improbabile vederlo contro il Milan” (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra molto improbabile la presenza dell’attaccante in Napoli-Milan Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sule condizioni di Victor Osimhen. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra moltola presenza dell’attaccante in-Milan Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sule condizioni di Victor Osimhen. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

