Project 007 è il nuovo gioco a cui sta lavorando IO Interactive

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 19 novembre 2020) Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, lo sviluppatore IOha annunciato il prossimo progetto a cui sta, ovvero undedicato alla figura di James Bond e chiamato "007". Per l'occasione lo studio di sviluppo ha pubblicato un breve video in cui si può notare l'iconica intro dei film di James Bond. Un tweet di follow-up dall'account ufficiale di James Bond rivela che questo sarà unBond e una storia originale per l'agente. Il progetto era già nella mente di IOe Warner Bros. lo scorso anno: "IOha una storia orgogliosa di creazione di personaggi e universi avvincenti per i nostri giocatori, è nel nostro DNA", disse all'epoca il capo dello studio Hakan Abrak. "Mentre ci ...