Paolo Del Debbio, lo “storico” fuori onda del giornalista: “Non mi rompete i c…” VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Un successo di pubblico e di critica: il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, Dritto e Rovescio, riscuote un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico televisivo. Questo grazie anche alla conduzione del giornalista Paolo Del Debbio. Amato dai telespettatori, diretto con gli ospiti, il conduttore ha saputo fare breccia nel cuore del grande pubblico. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Un successo di pubblico e di critica: il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4, Dritto e Rovescio, riscuote un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico televisivo. Questo grazie anche alla conduzione delDel. Amato dai telespettatori, diretto con gli ospiti, il conduttore ha saputo fare breccia nel cuore del grande pubblico. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

pisto_gol : Se Alessandro Bastoni (99) 190H è già uno dei più forti difensori italiani, gran parte del merito va a Antonio Cont… - gennaromigliore : Emergenza sanitaria, ristori e interventi del Governo, situazione in Calabria e Campania: di questo parleremo quest… - matteosalvinimi : Paolo Del Debbio: 'Io ce l'ho molto con chi governa in Cina. Perché ha ritardato le informazioni e non permette di… - AnnaP1953 : RT @Ernesto29296958: Bibitaro il tuo luogo d'elezione sono le scalinate del San Paolo..!! Ormai siete come i PANDA in estinzione..!! FECCIA… - mauriziosantin : RT @gennaromigliore: Emergenza sanitaria, ristori e interventi del Governo, situazione in Calabria e Campania: di questo parleremo questa s… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Del Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 19 novembre su Retequattro anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio Corriere dell'Umbria Milan, Bonera verso la panchina al San Paolo: ecco come sono gli umori a Milanello

Fra oggi e domani rientreranno i nazionali (da valutare le condizioni di Leao) e il clima partita inizierà a farsi strada. Anche per Stefano Pioli, che tra domani e sabato avrà colloqui individuali co ...

Sassuolo, riecco capitan Magnanelli: De Zerbi fenomeno, Europa possibile

La memoria storica del Sassuolo è pronta a tornare. In una realtà che in questi anni ha fatto da trampolino di lancio per giovani calciatori e ambiziosi allenatori, Francesco Magnanelli rappresenta un ...

Fra oggi e domani rientreranno i nazionali (da valutare le condizioni di Leao) e il clima partita inizierà a farsi strada. Anche per Stefano Pioli, che tra domani e sabato avrà colloqui individuali co ...La memoria storica del Sassuolo è pronta a tornare. In una realtà che in questi anni ha fatto da trampolino di lancio per giovani calciatori e ambiziosi allenatori, Francesco Magnanelli rappresenta un ...