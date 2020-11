Palermo, pregiudicati gestivano false Onlus per il trasporto di emodializzati: 6 arresti, uno degli indagati prendeva reddito cittadinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Dietro false Onlus per il trasporto dei pazienti emodializzati a Palermo si nascondeva in realtà un’attività d’impresa gestita da pregiudicati con precedenti per traffico di droga aggravato dall’agevolazione mafiosa. È quanto emerge da un’inchiesta della Procura di Palermo e della guardia di finanza che ha alzato il velo sulla truffa dei trasporti di pazienti per conto dell’Asp. Un giro d’affari milionario, che ha portato all’arresto di sei persone accusate tra l’altro di falso, associazione a delinquere, truffa allo Stato e frode nelle pubbliche forniture. Il blitz, coordinato dal procuratore aggiunto di Palermo, Salvatore De Luca, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale nei confronti di tre destinatari di custodia cautelare in carcere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Dietroper ildei pazientisi nascondeva in realtà un’attività d’impresa gestita dacon precedenti per traffico di droga aggravato dall’agevolazione mafiosa. È quanto emerge da un’inchiesta della Procura die della guardia di finanza che ha alzato il velo sulla truffa dei trasporti di pazienti per conto dell’Asp. Un giro d’affari milionario, che ha portato all’arresto di sei persone accusate tra l’altro di falso, associazione a delinquere, truffa allo Stato e frode nelle pubbliche forniture. Il blitz, coordinato dal procuratore aggiunto di, Salvatore De Luca, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale nei confronti di tre destinatari di custodia cautelare in carcere ...

clikservernet : Palermo, pregiudicati gestivano false Onlus per il trasporto di emodializzati: 6 arresti, uno degli indagati prende… - Noovyis : (Palermo, pregiudicati gestivano false Onlus per il trasporto di emodializzati: 6 arresti, uno degli indagati prend… - imarkez : RT @blogsicilia: Da Termini Imerese a Palermo per consumare la droga, tre pregiudicati segnalati al prefetto - - blogsicilia : Da Termini Imerese a Palermo per consumare la droga, tre pregiudicati segnalati al prefetto -… -