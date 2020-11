Non solo Zaky. In Egitto siamo all’escalation (Di giovedì 19 novembre 2020) La storia di Patrick Zaky è la storia di un ragazzo che ha conosciuto l’Europa attraverso le esperienze universitarie fatte a Bologna, e che si trova da tempo inspiegabilmente imprigionato nelle carceri egiziane. Sono infatti passati quasi dieci mesi durante i quali si è consumata, attraverso il micidiale meccanismo dei rinnovi della detenzione preventiva, la prigionia di una persona che la comunità internazionale non può dimenticare. Per questo con diversi colleghi del Parlamento europeo ho dato vita ad alcuni atti che oggi diventano ancora più importanti. Sapendo che giorno dopo giorno il contesto non fa che peggiorare nella direzione della sistematica violazione dei diritti umani. Mercoledì mattina ci siamo infatti svegliati con la notizia che un altro dei coordinatori della importante Ong EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights), Karim ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) La storia di Patrickè la storia di un ragazzo che ha conosciuto l’Europa attraverso le esperienze universitarie fatte a Bologna, e che si trova da tempo inspiegabilmente imprigionato nelle carceri egiziane. Sono infatti passati quasi dieci mesi durante i quali si è consumata, attraverso il micidiale meccanismo dei rinnovi della detenzione preventiva, la prigionia di una persona che la comunità internazionale non può dimenticare. Per questo con diversi colleghi del Parlamento europeo ho dato vita ad alcuni atti che oggi diventano ancora più importanti. Sapendo che giorno dopo giorno il contesto non fa che peggiorare nella direzione della sistematica violazione dei diritti umani. Mercoledì mattina ciinfatti svegliati con la notizia che un altro dei coordinatori della importante Ong EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights), Karim ...

