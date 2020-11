Mattino 5, Alberto Genovese sotto interrogatorio: “Se l’ho fatto è colpa della droga” (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche oggi a Mattino 5 tiene banco il caso Alberto Genovese. Nella trasmissione condotta da Federica Panicucci si è parlato dell’interrogatorio fiume di cinque ore, durante il quale Genovese avrebbe ripetuto in più di un’occasione come da quattro anni sia dipendente alle sostanze stupefacenti. A questo proposito, il noto imprenditore avrebbe affermato come la colpa sia attribuibile alla droga, aggiungendo però il condizionale: “Se l’ho fatto“. Dichiarazioni destinate a far discutere, alla luce dell’esistenza dei filmati ripresi dalle telecamere e dalla prognosi di 60 giorni assegnata alla ragazza dall’ospedale dopo la violenza subita. L’interrogatorio di Alberto Genovese A raccontare i dettagli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche oggi a5 tiene banco il caso. Nella trasmissione condotta da Federica Panicucci si è parlato dell’fiume di cinque ore, durante il qualeavrebbe ripetuto in più di un’occasione come da quattro anni sia dipendente alle sostanze stupefacenti. A questo proposito, il noto imprenditore avrebbe affermato come lasia attribuibile alla droga, aggiungendo però il condizionale: “Se“. Dichiarazioni destinate a far discutere, alla luce dell’esistenza dei filmati ripresi dalle telecamere e dalla prognosi di 60 giorni assegnata alla ragazza dall’ospedale dopo la violenza subita. L’diA raccontare i dettagli ...

harrynastyles1D : È meglio che non ascolto ciò che ha detto quell'avvocato, dovrei dire quella donna, ma non so se sia il caso di dir… - GPasqui : Mattino 5 intervista in esclusiva Daniele Leali, l'amico/socio/braccio destro di Alberto Genovese (volato a Bali). Bel colpo! - bb91687509 : RT @nicola1691: Il video di una festa a casa di Alberto Genovese: i rumori fino al mattino si sentivano dalla strada Signore e Signori, o… - nicola1691 : Il video di una festa a casa di Alberto Genovese: i rumori fino al mattino si sentivano dalla strada Signore e Si… - LabValsusa : La luce del mattino sulle montagne di Bardonecchia ?? Alberto Blisa #myValsusa -