Matilde Brandi e Franceska Pepe, al Gf Vip (quasi) rissa dietro le quinte: autore ha dovuto separarle (Di giovedì 19 novembre 2020) Prosegue lo scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe che proprio non riescono ad andare d’accordo e non perdono occasione per punzecchiarsi. L’ultimo diverbio è avvenuto dietro le quinte del GF Vip, lunedì sera e a raccontarlo è stato Alfonso Signorini. “La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera. Solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli” ha raccontato il conduttore del GF Vip. Franceska si riferiva al confronto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Prosegue lo scontro trache proprio non riescono ad andare d’accordo e non perdono occasione per punzecchiarsi. L’ultimo diverbio è avvenutoledel GF Vip, lunedì sera e a raccontarlo è stato Alfonso Signorini. “Laha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita. Laha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere lacon aria battagliera. Solo il pronto intervento di undel programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli” ha raccontato il conduttore del GF Vip.si riferiva al confronto ...

