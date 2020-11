L’ultima giraffa bianca protetta con un Gps da denti e pallottole (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ultimo esemplare di giraffa bianca verrà salvata dai bracconieri grazie ad un localizzatore Gps, applicato alla base del collo Un Gps applicato alla gola sarà indispensabile a salvarle la vita, ne monitorerà la posizione e gli spostamenti, informazioni utili per tenerla sotto controllo. Stiamo parlando dell’unica giraffa bianca conosciuta sul pianeta. L’operazione di impianto è stata effettuata qualche giorno fa, azione resa nota dall’associazione Ishaqbini Community Conservancy del Kenya; il servizio è illustrato dalle immagini diffuse da NTV Kenya. Dopo uccisione da parte dei bracconieri di una mamma con il cucciolo del marzo scorso, questo nuovo esemplare potrebbe rappresentare il solo rimasto in natura. La giraffa in questione è un maschio affetto da leucismo, una caratteristica rarissima e ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ultimo esemplare diverrà salvata dai bracconieri grazie ad un localizzatore Gps, applicato alla base del collo Un Gps applicato alla gola sarà indispensabile a salvarle la vita, ne monitorerà la posizione e gli spostamenti, informazioni utili per tenerla sotto controllo. Stiamo parlando dell’unicaconosciuta sul pianeta. L’operazione di impianto è stata effettuata qualche giorno fa, azione resa nota dall’associazione Ishaqbini Community Conservancy del Kenya; il servizio è illustrato dalle immagini diffuse da NTV Kenya. Dopo uccisione da parte dei bracconieri di una mamma con il cucciolo del marzo scorso, questo nuovo esemplare potrebbe rappresentare il solo rimasto in natura. Lain questione è un maschio affetto da leucismo, una caratteristica rarissima e ...

