L'aiuto di Berlusconi sulla manovra, no da Di Maio. Salvini irritato: Niente inciuci

Tre deputati di FI passano alla Lega, dopo la mano tesa del leader di Forza Italia, soprattutto in sede di approvazione della legge di bilancio. Conte puntualizza: 'ok al confronto ma non per ...

andykerk2000 : Il cristiano #Berlusconi che offre aiuto al #pd e a questo #Governo sa che allearsi con i comunisti è peccato mortale? - Alessandricc : RT @SMaurizi: 2. il cablo in cui il governo Berlusconi si presta ad aiutare Amministrazione #Bush a boicottare la #CortePenaleInternazional… - ErmannoCastaldo : RT @rosanna_vespoli: #Berlusconi CORRE in AIUTO del #GOVERNO..”MAGNA tu,che MAGNO anch’io”..Dopo il SALVATAGGIO di #Mediaset....#DIMaio SI… - rosanna_vespoli : #Berlusconi CORRE in AIUTO del #GOVERNO..”MAGNA tu,che MAGNO anch’io”..Dopo il SALVATAGGIO di #Mediaset....#DIMaio… - MenegazziMarina : RT @La7tv: #omnibus L'aiuto di Forza Italia alla maggioranza? Per #AldoCazzullo '#Berlusconi aspira a contare nella prossima elezione del c… -