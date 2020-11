Kharja: “Hakimi è forte, spero che all’Inter possa dimostrare tutto il suo valore” (Di giovedì 19 novembre 2020) Houssine Kharja su Achraf Hakimi L’ex Inter, Kharja ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb dove ha avuto l’occasione di parlare del suo connazionale Hakimi, arrivato in nerazzurro nel corso del mercato estivo. Ecco le sue parole. “L’ho visto bene anche in Nazionale. Ha fatto gol. Il Marocco ha gestito bene la partita, non è stata particolarmente stancante. spero che possa fare all’Inter quello per cui i nerazzurri lo hanno preso. È forte. A volte i compagni non lo trovano al momento giusto, devono adattarsi a lui e viceversa”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Houssinesu Achraf Hakimi L’ex Inter,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dimercatoweb dove ha avuto l’occasione di parlare del suo connazionale Hakimi, arrivato in nerazzurro nel corso del mercato estivo. Ecco le sue parole. “L’ho visto bene anche in Nazionale. Ha fatto gol. Il Marocco ha gestito bene la partita, non è stata particolarmente stancante.chefarequello per cui i nerazzurri lo hanno preso. È. A volte i compagni non lo trovano al momento giusto, devono adattarsi a lui e viceversa”. L'articolo proviene da intermagazine.

FcInterNewsit : Kharja: 'Hakimi è forte, spero che possa fare all'Inter quello per cui è stato preso' - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Kharja: 'Hakimi? E' forte, ma deve adattarsi ai compagni. Per lo scudetto faccio il tifo per l'Inter' - - internewsit : Kharja: 'Scudetto? Spero vinca l'Inter! #Hakimi è forte, a volte i compagni...' - - alaimotmw : Houssine #Kharja a @TuttoMercatoWeb “#Fiorentina, dispiace per #Iachini. #Prandelli scelta societaria. Nazionali, a… - passione_inter : Kharja: 'Hakimi? E' forte, ma deve adattarsi ai compagni. Per lo scudetto faccio il tifo per l'Inter' -… -