GF Vip 5 | Manila Nazzaro difende a spada tratta la sua amica Elisabetta Gregoraci

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la feroce litigata avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con la new entry Selvaggia Roma, sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono scagliati contro l’ex protagonista di Temptation Island in difesa di. Tra questi spicca. La bellissima ex Miss Italia fidanzata con Lorenzo Amoruso, col quale ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, ha rivelato di conoscere da molto tempo l’ex moglie di Flavio Briatore e di sapere per certo che sidi una persona meravigliosa. “è una delle donne più buone, più generose e più umili che io abbia mai conosciuto nel mondo dello spettacolo” ha dichiaratonelle sue storie ...