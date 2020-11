Coronavirus, Conte: 'Già si possono differenziare aree in Regioni' | Gimbe: 'Allentare misure per Natale avrebbe conseguenze gravi' (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Il meccanismo di monitoraggio è tarato anche su base provinciale, è pensabile di poterne dosare l'applicazione differenziando a livello della medesima Regione le aree più critiche dalle aree con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) 'Il meccanismo di monitoraggio è tarato anche su base provinciale, è pensabile di poterne dosare l'applicazione differenziando a livello della medesima Regione lepiù critiche dallecon ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - zazoomblog : Coronavirus: Conte leale collaborazione istituzioni fondamentale per uscirne - #Coronavirus: #Conte #leale - Affaritaliani : Coronavirus, Conte: 'Sindaci sentinelle coesione sociale, spina dorsale Pa' - laprovinciacr : #Coronavirus Conte, sia Natale sobrio senza feste o curva si impenna -