Cerreto Guidi: 55enne in bici muore nello scontro con un furgone (Di venerdì 20 novembre 2020) Si chiamava Pietro Bagnoli, aveva 55 anni e risiedeva a Quarrata: ha perso la vita, in bicicletta, sulla strada regionale 436 a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi, a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro abitato del paese. Secondo le prime informazioni la bici si è scontrata con un furgone Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) Si chiamava Pietro Bagnoli, aveva 55 anni e risiedeva a Quarrata: ha perso la vita, incletta, sulla strada regionale 436 a Stabbia, frazione di, a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro abitato del paese. Secondo le prime informazioni lasi è scontrata con un

FirenzePost : Cerreto Guidi: 55enne in bici muore nello scontro con un furgone - Pino__Merola : In bici contro furgone, muore a Cerreto Guidi - AnsaToscana : In bici contro furgone, muore a Cerreto Guidi. La vittima è un 55enne #ANSA - ToscanaAmbiente : Mais blu e rifiuti speciali nei campi, a Cerreto Guidi il Pci chiede chiarezza - intoscana : RT @gaia_simonetti: Grazie a @intoscana Grazie a @SimonaBellocci -