Barbara D’Urso mostra il ‘fidanzato’, ironia dei fan: “Anche lui guarda Matano” (Di giovedì 19 novembre 2020) Barbara D’Urso continua lasciare tutti a bocca aperta e questa volta ha mostrato il suo ‘fidanzato’, ma i fan ironizzano: “Anche lui guarda Matano“ Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@ Barbaracarmelitadurso)Amatissima, molto seguita e davvero apprezzata in televisione, Barbara D’Urso continua a lasciare i suoi seguaci senza parole soprattutto per gli scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram, ma questa volta i suoi follower ironizzano: “Anche lui guarda Matano“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice è al centro dell’attenzione soprattutto per le sue tante trasmissioni in onda su Canale 5: ‘Domenica Live‘, ‘Live – Non ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020)continua lasciare tutti a bocca aperta e questa volta hato il suo, ma i fan ironizzano:luiMatano“, Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Amatissima, molto seguita e davvero apprezzata in televisione,continua a lasciare i suoi seguaci senza parole soprattutto per gli scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram, ma questa volta i suoi follower ironizzano:luiMatano“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la nota conduttrice è al centro dell’attenzione soprattutto per le sue tante trasmissioni in onda su Canale 5: ‘Domenica Live‘, ‘Live – Non ...

MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Alba Parietti è stata criticata per la sua battuta sulla partecipazione alle trasmissioni di Barbara D'Urso e sui social è… - the_bud_ita : Simone facciamo così , voi della radio fino alla Barbara d'Urso passando x i vari burioni, galli, ricciardi , tutti… - CattivissimaCat : @irishxever No, no. Non la ricordiamo mai abbastanza perché laggente si vergogna e a questo proposito diciamocelo:… - infoitcultura : “Avete fatto l’amore?” Barbara D’Urso gela Paolo Brosio: imbarazzo in studio - wayvdominazione : Anche Barbara D'Urso piange uffi???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Stampa Alternativa regala tutto! Questo è il libro più bello Pangea.news