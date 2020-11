ATP Finals 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming 19 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) oggi, giovedì 19 novembre, il gruppo “London 2020” avrà il suo ultimo giorno di incontri, ma il vincitore è già noto. Si tratta dell’austriaco Dominic Thiem, viste le vittorie nei primi due incontri contro il greco Stefanos Tsitsipas e soprattutto contro Rafael Nadal. Thiem sarà impegnato non prima delle 15.00 contro il russo Andrey Rublev, già certo dell’eliminazione tenendo conto i ko contro Nadal e Tsitsipas. Il russo ha detto chiaramente vorrà concludere nel migliore dei modi la sua avventura nel Master anche per portarsi a casa un po’ di denari da questa esperienza. Discorso diverso per l’austriaco che potrebbe decidere di tirare un po’ i remi in barca per gestire le energie in vista della semifinale. Pertanto, il match clou della giornata sarà il vero e proprio spareggio tra Rafa e il citato Tsitsipas, in ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020), giovedì 19, il gruppo “London” avrà il suo ultimo giorno di incontri, ma il vincitore è già noto. Si tratta dell’austriaco Dominic Thiem, viste le vittorie nei primi due incontri contro il greco Stefanos Tsitsipas e soprattutto contro Rafael Nadal. Thiem sarà impegnato non prima delle 15.00 contro il russo Andrey Rublev, già certo dell’eliminazione tenendo conto i ko contro Nadal e Tsitsipas. Il russo ha detto chiaramente vorrà concludere nel migliore dei modi la sua avventura nel Master anche per portarsi a casa un po’ di denari da questa esperienza. Discorso diverso per l’austriaco che potrebbe decidere di tirare un po’ i remi in barca per gestire le energie in vista della semifinale. Pertanto, il match clou della giornata sarà il vero e proprio spareggio tra Rafa e il citato Tsitsipas, in ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - furiodiruberto : @GeorgeSpalluto Vuoi vedere che quest’anno nessuno dei Fab Four (rectius big three) raggiunge le semi alle atp fina… - infoitsport : LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 3-6, ATP Finals 2020 DIRETTA: domino del russo a Londra, semifinale conquistata - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Atp Finals, Medvedev batte Djokovic in due set e vola in semifinale - infoitsport : ATP Finals, programma e quote di giovedì 19 novembre: il big match Nadal-Tsitsipas alle 21 -