Aspi | Castellucci si avvale della facoltà di non rispondere

Ponte Morandi di Genova, arrestati tre manager di Autostrade e tre ex dirigenti della società. Castellucci non risponde alle domande. Arriva la svolta nell'indagine parallela a quella sul crollo del Ponte Morandi, con gli uomini della Guardia di Finanza che, la mattina dell'11 novembre 2020, hanno arrestato sei persone. Si tratta di tre manager e tre ex dirigenti di Autostrade per l'Italia. Per Giovanni Castellucci, ex Amministratore delegato di Aspi, sono scattati gli arresti domiciliari. L'indagine in questione è quella sulle barriere fonoassorbenti, risultate pericolose per gli automobilisti. I soggetti arrestati, secondo le ipotesi, erano consapevoli dei rischi. Inoltre le figure competenti non avrebbero disposto lavori risolutivi per la messa in sicurezza.

