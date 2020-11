Abruzzo, Marsilio: “In un mese si è scatenato un vero flagello. Oggi L’Aquila è come Bergamo a marzo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso di una conferenza stampa, ha evidenziato nuovamente la gravità dell’attuale situazione sanitaria del suo territorio causata dalla pandemia di Covid-19: “L’Aquila è sottoposta ad un’ondata molto pesante, analoga a quella che colpì Bergamo nella prima fase. I nostri medici la stanno affrontando con il massimo della determinazione. Il sistema nel complesso sta tenendo, tra grandi difficoltà. L’ondata subita dal nostro territorio non è normale: in un mese si è scatenato un vero e proprio flagello di fronte al quale ogni sanità del mondo è in difficoltà”. Marsilio, rispondendo ad una domanda, si è soffermato principalmente sulla provincia di L’Aquila, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente della Regione, Marco, nel corso di una conferenza stampa, ha evidenziato nuovamente la gravità dell’attuale situazione sanitaria del suo territorio causata dalla pandemia di Covid-19: “è sottoposta ad un’ondata molto pesante, analoga a quella che colpìnella prima fase. I nostri medici la stanno affrontando con il massimo della determinazione. Il sistema nel complesso sta tenendo, tra grandi difficoltà. L’ondata subita dal nostro territorio non è normale: in unsi èune propriodi fronte al quale ogni sanità del mondo è in difficoltà”., rispondendo ad una domanda, si è soffermato principalmente sulla provincia di, ...

erregi69 : Marcozzi (M5S): “Marsilio faccia meno ospitate in tv, meno propaganda sui social e pensi a governare Regione Abruzz… - infoitinterno : Covid Abruzzo: per Marsilio 'algoritmo mistero di Fatima, il governo ascolti le regioni' - NicoZulli : INFLUENZA: MARSILIO, “IN ABRUZZO GIA’ VACCINATE 183MILA PERSONE” Tutti quelli che votano Fratelli d'Italia, Lega e… - thomasschael : RT @Radio1Rai: 'Chiudiamo adesso nella speranza che la curva scenda e ci consenta a dicembre di riaprire le attività. 21 parametri? Consigl… - rotanicolas : Vi pare normale che in pieno caos #coronavirus la regione #Abruzzo guidata da #Marsilio #FdL “regali” 6 MILIONI € a… -