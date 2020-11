Vasco Rossi a cuore aperto spaventa i fan | “Sopravvissuto a malattie mortali | ero in coma”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ uncarico a mille quello che in questi giorni ha risposto all’invito di Cesare Cremonini, debuttando come colonnista sulle pagine di Vanity Fair. La leggendaria rivista ha affidato all’ex Lunapop il suo ultimo numero, e il cantante non ha esitato a coinvolgere l’amico nella realizzazione; ecco dunque che l’editoriale più atteso dell’edizione in edicola è proprio quello scritto dal rocker di Zocca, che nelle poche righe a disposizione ha ripercorso criticamente le fasi più dure della sua vita. Esplorando il tema della sopravvivenza, ovviamente legata al Covid, la star del rock italiani ha rievocato i momenti più traumatici del suo percorso. “Nel 2011 andai in coma per tre volte, mi salvarono per un pelo”: la grande paura dirivelata oggi nella sua lettera a Vanity Fair “Io sono sopravvissuto ...