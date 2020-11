Una madre distratta scambia sua figlia per un’altra in un supermercato [VIDEO] (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci sono storie che il web sa regalarci in tutta la sua forte e bellissima ironia e la sua grande drammaticità. Ecco quanto è accaduto ad una donna in un supermercato che, a un certo punto, si è resa conto di non essere più accompagnata dalla sua figlia, proprio durante il momento del pagamento alla cassa. Ed ecco che la ragazza che le ha riportato la bambina che era con lei le si è avvicinata e si è quindi accorta dell’errore. La figlia della signora alla cassa si trovava in uno dei corridoi del supermarket. La clip di questo grossolano quanto comico errore è diventata molto virale. credit: Twitter/Momentos Virales La verità è che le due bambine erano vestite dello stesso colore, con gli stessi identici abiti, e con la medesima taglia, la stessa giacca, il colore dei pantaloni uguale, il berretto dello stesso taglio, addirittura le ... Leggi su virali.video (Di giovedì 19 novembre 2020) Ci sono storie che il web sa regalarci in tutta la sua forte e bellissima ironia e la sua grande drammaticità. Ecco quanto è accaduto ad una donna in unche, a un certo punto, si è resa conto di non essere più accompagnata dalla sua, proprio durante il momento del pagamento alla cassa. Ed ecco che la ragazza che le ha riportato la bambina che era con lei le si è avvicinata e si è quindi accorta dell’errore. Ladella signora alla cassa si trovava in uno dei corridoi del supermarket. La clip di questo grossolano quanto comico errore è diventata molto virale. credit: Twitter/Momentos Virales La verità è che le due bambine erano vestite dello stesso colore, con gli stessi identici abiti, e con la medesima taglia, la stessa giacca, il colore dei pantaloni uguale, il berretto dello stesso taglio, addirittura le ...

