Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Ferrigno bilancio dell’emergenza coronavirus Picco di decessi giornalieri da coronavirus in Italia 731 quelli registrati ieri resta stabile invece l’aumento dei montaggi con il rapporto tra test e positività che scende di 2,5 punti al 15,4% 32191 nuovi casi su 208458 tamponi diventa zona rossa e anche la Puglia si avvierebbe diventarlo la conferenza delle regioni propone al governo all’uso di 5 indicatori per definire la fascia di rischio contro gli attuali 21 ti chiede i criteri più semplici ma speranza e l’istituto superiore di sanità chiudono gli esseri le forze di difesa israeliane annunciano via Twitter questa mattina deve colpire obiettivi iraniani siriani in Siria hanno posizionato ordigni esplosivi improvvisati vicino alla linea Alfa per quelabbiamo quindi colpito vetri delle forze ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Ferrigno bilancio dell’emergenza coronavirus Picco di decessi giornalieri da coronavirus in Italia 731 quelli registrati ieri resta stabile invece l’aumento dei montaggi con il rapporto tra test e positività che scende di 2,5 punti al 15,4% 32191 nuovi casi su 208458 tamponi diventa zona rossa e anche la Puglia si avvierebbe diventarlo la conferenza delle regioni propone al governo all’uso di 5 indicatori per definire la fascia di rischio contro gli attuali 21 ti chiede i criteri più semplici ma speranza e l’istituto superiore di sanità chiudono gli esseri le forze di difesa israeliane annunciano via Twitter questa mattina deve colpire obiettivi iraniani siriani in Siria hanno posizionato ordigni esplosivi improvvisati vicino alla linea Alfa per quelabbiamo quindi colpito vetri delle forze ...

