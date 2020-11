TIM e Eutelsat insieme per offrire connessione via satellite fino a 200 Mbps

gianluzappo : RT @formichenews: La banda larga di Tim arriva dall’alto. È la space economy, bellezza! L'articolo di @gianluzappo e @SPioppi https://t.… - formichenews : La banda larga di Tim arriva dall’alto. È la space economy, bellezza! L'articolo di @gianluzappo e @SPioppi… - valeriovagnoni : Telecom, arriva la connessione ovunque. Gubitosi: «Firmato accordo con Eutelsat Leggi qui: - orafinanza : Tim: banda ultralarga con i satelliti di Eutelsat. Intanto Enel si muove su OpenFiber Leggi l'articolo:… - infoiteconomia : TIM, accordo con Eutelsat: porterà internet con il satellite nelle zone più isolate d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : TIM Eutelsat

Comodo ha reso disponibile su GitHub il codice sorgente del suo EDR, cogliendo l'occasione per cambiargli nome in OpenEDR. È la prima volta che un'azienda di sicurezza rende open source uno dei propri ...TIM stringe un accordo con Eutelsat per lanciare il programma TIM Ovunque per offrire una connessione ad Internet via satellite ...