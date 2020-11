Taranto: auto fuori controllo rischia di finire in mare Incredibile incidente stamattina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Taranto, circummarpiccolo. Polizia stradale e soccorritori all’opera. Il guidatore ha perso il controllo della vettura per cause da dettagliare. La macchina ha rischiato di finire in acqua. L'articolo Taranto: auto fuori controllo rischia di finire in mare <small class="subtitle">Incredibile incidente stamattina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020), circummarpiccolo. Polizia stradale e soccorritori all’opera. Il guidatore ha perso ildella vettura per cause da dettagliare. La macchina hato diin acqua. L'articolodiin proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : #Taranto: auto fuori controllo rischia di finire in mare - m5s_taranto : RT @rosadamato634: Stupida io che per le europee 2019 giravo le campagne su un’auto elettrica pagata di tasca per sostenere chi investe sul… - GirWebTV : Paura in Puglia: auto travolta da un treno sui binari. Immagini forti - - piobulgaro : TARANTO - Sventato dalla Polizia un tentato suicidio con i gas di scarico dell'auto #RadioStudio100 #15novembre… - LaGazzettaWeb : Taranto, tenta di togliersi la vita con gas di scarico dell'auto: salvata dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto auto Taranto, tenta di togliersi la vita con gas di scarico dell'auto: salvata dalla polizia La Gazzetta del Mezzogiorno L'inno dell'infaticabile volontario per celebrare la "tarantina" Nadia Toffa

Una canzone per celebrare il coraggio di Nadia Toffa e il suo legame con Taranto. "C’è un cuore in città” è il titolo dell’ultimo singolo ...

Automobilismo, il Tricolore Formula Challenge verso il finale di stagione a Torricella

Il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2020 si prepara a fare tappa in Puglia, con il 4°FC "Magna Grecia" che si disputerà sul circuito di Torricella ...

Una canzone per celebrare il coraggio di Nadia Toffa e il suo legame con Taranto. "C’è un cuore in città” è il titolo dell’ultimo singolo ...Il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2020 si prepara a fare tappa in Puglia, con il 4°FC "Magna Grecia" che si disputerà sul circuito di Torricella ...