Stati Uniti: Amazon apre la farmacia online, da Jeff Bezos sconti dell’80% (Di mercoledì 18 novembre 2020) Amazon ha “aperto” la sua farmacia online. E, per ora, lo ha fatto negli Stati Uniti. Nuove strade di sviluppo e lauti guadagni, dunque, per la mega azienda del web fondata da Jeff Bezos. L’uomo oggi più ricco del mondo punta a un mercato che appare destinato a un futuro molto promettente, data la pandemia di Covid-19 che sta imperversando sempre più forte in tutto il pianeta. Abbonati Prime L’annuncio ha affondato i titoli dei colossi del settore che temono di sperimentare lo stesso effetto Amazon pagato a caro prezzo dai tradizionali negozi e grandi magazzini. Amazon Pharmacy opererà, come detto, negli Stati Uniti. In buona sostanza, chi si servirà dalla farmacia virtuale più estesa ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha “aperto” la sua. E, per ora, lo ha fatto negli. Nuove strade di sviluppo e lauti guadagni, dunque, per la mega azienda del web fondata da. L’uomo oggi più ricco del mondo punta a un mercato che appare destinato a un futuro molto promettente, data la pandemia di Covid-19 che sta imperversando sempre più forte in tutto il pianeta. Abbonati Prime L’annuncio ha affondato i titoli dei colossi del settore che temono di sperimentare lo stesso effettopagato a caro prezzo dai tradizionali negozi e grandi magazzini.Pharmacy opererà, come detto, negli. In buona sostanza, chi si servirà dallavirtuale più estesa ...

reportrai3 : La guerra del presidente uscente degli Stati Uniti contro #TikTok: sono queste le nuove armi con cui si confrontano… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - LauraGaravini : L’elezione del duo Biden-Harris è un’iniezione di speranza. Per gli Stati Uniti. Per l’Europa. E per il mondo inter… - anastasiore : @Cartabellotta I numeri derivano dall'ANALISI DEI DATI. Negli Stati Uniti i vaccini saranno disponibili sul mercato… - momasaniello : RT @momasaniello: Sotto il post di mister Trump in cui annuncia che a Detroit ci sono più voti che elettori appare la solita scritta di twi… -