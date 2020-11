Meteo, le previsioni di giovedì 19 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il mese di novembre ci aveva abituati ad un quadro Meteorologico molto statico. Nebbie al Nord, deboli piogge ma anche tanto sole e temperature al di sopra della media. Da venerdì-sabato la situazione cambierà radicalmente. Le temperature scenderanno di 10 gradi, i venti di bora e tramontana soffieranno fino a 100-120 km orari e la neve farà la sua comparsa sotto gli 800 metri di quota. La fase di maltempo coinvolgerà soprattutto il Centro sud con piogge e temporali anche di forte intensità. Attenzione particolare a Sardegna, Calabria e Sicilia dove si potranno avere nubifragi o piogge particolarmente abbondanti. Il Nord invece rimarrà ancora protetto con precipitazioni occasionali e un weekend totalmente assolatoLe previsioni al NordAl mattino nebbie fitte sulle zone di pianura, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. La situazione ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il mese dici aveva abituati ad un quadrorologico molto statico. Nebbie al Nord, deboli piogge ma anche tanto sole e temperature al di sopra della media. Da venerdì-sabato la situazione cambierà radicalmente. Le temperature scenderanno di 10 gradi, i venti di bora e tramontana soffieranno fino a 100-120 km orari e la neve farà la sua comparsa sotto gli 800 metri di quota. La fase di maltempo coinvolgerà soprattutto il Centro sud con piogge e temporali anche di forte intensità. Attenzione particolare a Sardegna, Calabria e Sicilia dove si potranno avere nubifragi o piogge particolarmente abbondanti. Il Nord invece rimarrà ancora protetto con precipitazioni occasionali e un weekend totalmente assolatoLeal NordAl mattino nebbie fitte sulle zone di pianura, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. La situazione ...

