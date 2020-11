Matteo Renzi apre a Berlusconi: la maggioranza si può allargare (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo l’idea lanciata da Goffredo Bettini di chiamare all’impegno «le migliori energie del Paese» e il segnale di apertura arrivato da Forza Italia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi dice: è «una proposta saggia». Molti, spiega in un’intervista al Corriere, «sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia». Per cui, davanti a uno scenario di estrema crisi, «se Forza Italia offre la disponibilità a superare il populismo, fanno bene i dirigenti del Pd a dire andiamo a vedere le carte. Oggettivamente questa disponibilità può produrre una novità politica». Ma non c’è alcuna sicurezza che questo matrimonio si farà. Spiega Renzi: «In Forza Italia convivono due anime: c’è ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo l’idea lanciata da Goffredo Bettini di chiamare all’impegno «le migliori energie del Paese» e il segnale di apertura arrivato da Forza Italia, il leader di Italia Vivadice: è «una proposta saggia». Molti, spiega in un’intervista al Corriere, «sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia». Per cui, davanti a uno scenario di estrema crisi, «se Forza Italia offre la disponibilità a superare il populismo, fanno bene i dirigenti del Pd a dire andiamo a vedere le carte. Oggettivamente questa disponibilità può produrre una novità politica». Ma non c’è alcuna sicurezza che questo matrimonio si farà. Spiega: «In Forza Italia convivono due anime: c’è ...

