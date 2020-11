La salumeria che apre per offrire cibo a 16 profughi appena sbarcati a Nerano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sedici persone, 14 uomini e 2 donne, di nazionalità irachena e afgana sono state trovate nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della stazione di Massa Lubrense sulla spiaggia di Nerano, in Penisola Sorrentina. I 16 migranti sarebbero arrivati sulla spiaggia a bordo di due imbarcazioni, delle quali non c’è però alcuna traccia. I militari hanno allertato la Capitaneria di Porto. Sul posto sono intervenute le autorità locali, tra cui quelle sanitarie per le procedure assistenziali, compresi i tamponi per l’eventuale positività al Covid-19, e di identificazione. Ma la storia dei profughi di Nerano è anche quella di una salumeria del paese che si è attivata per offrire loro cibo,racconta il Mattino: Nella piazzetta di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sedici persone, 14 uomini e 2 donne, di nazionalità irachena e afgana sono state trovate nel tardo pomeriggio di ieri dai Carabinieri della stazione di Massa Lubrense sulla spiaggia di, in Penisola Sorrentina. I 16 migranti sarebbero arrivati sulla spiaggia a bordo di due imbarcazioni, delle quali non c’è però alcuna traccia. I militari hanno allertato la Capitaneria di Porto. Sul posto sono intervenute le autorità locali, tra cui quelle sanitarie per le procedure assistenziali, compresi i tamponi per l’eventuale positività al Covid-19, e di identificazione. Ma la storia deidiè anche quella di unadel paese che si è attivata perloro,racconta il Mattino: Nella piazzetta di ...

