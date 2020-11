La Dinamo Sassari vince e convince in Danimarca (Di giovedì 19 novembre 2020) contro il Bakken Bears con il punteggio di 84-91. Il Banco ottiene quindi la terza vittoria nel girone A di qualificazione della Basketball Champions League 2020-2021. Al momento gli uomini di coach Pozzecco possono godersi il primato solitario del girone. Questi i tabellini del match Bakken Bears L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 novembre 2020) contro il Bakken Bears con il punteggio di 84-91. Il Banco ottiene quindi la terza vittoria nel girone A di qualificazione della Basketball Champions League 2020-2021. Al momento gli uomini di coach Pozzecco possono godersi il primato solitario del girone. Questi i tabellini del match Bakken Bears L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

