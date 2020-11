LA CORSA DEI LAVORATORI ASU PER TRASFERIRSI AL COMUNE DI TRAPANI (Di mercoledì 18 novembre 2020) I rumors dicono che c’è la fila di coloro (circolanoindiscrezioni su qualche cognome e possibile sede operativa di lavoro ndr) che auspicano di poter lasciare il posto di lavoro attuale ( Erice e Valderice) e TRASFERIRSI a TRAPANI alla corte del Sindaco Tranchida. Sono i “fortunati” LAVORATORI assunti, sarebbe più giusto scrivere collocati dalla Regione, per Attività Socialmente Utili, in periodi lontani e distribuiti in tutti... L'articolo puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio (Di mercoledì 18 novembre 2020) I rumors dicono che c’è la fila di coloro (circolanoindiscrezioni su qualche cognome e possibile sede operativa di lavoro ndr) che auspicano di poter lasciare il posto di lavoro attuale ( Erice e Valderice) ealla corte del Sindaco Tranchida. Sono i “fortunati”assunti, sarebbe più giusto scrivere collocati dalla Regione, per Attività Socialmente Utili, in periodi lontani e distribuiti in tutti... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

rubio_chef : Se mai voleste farvi un bel regalo e salvare grandi artigiani che per colpa de sti tempi infami rischiano de chiude… - petergomezblog : Covid, contagi e vittime in aumento ma ora la curva dei nuovi positivi sta rallentando la corsa. “Grazie a restrizi… - angelacarioti : ho riguardato dei video e delle foto che ho fatto prima del covid, ero con i miei amici, eravamo felici, anche se p… - AgAntonio1987 : RT @rubio_chef: Se mai voleste farvi un bel regalo e salvare grandi artigiani che per colpa de sti tempi infami rischiano de chiude per sem… - AnselmiJacopo : @mullazzo @g_briguglio @francobaietti @repubblica Hai le cartelle cliniche? Hai visto la certificazione dei decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : CORSA DEI Bra, si ferma la corsa dei contagi: primo calo dopo settimane TargatoCn.it Acquedotto Nottolini e Villa Bottini Al via i lavori per la riqualificazione

rI lavori saranno finanziati dalla Regione con dei cofinanziamenti che copriranno circa l’80% ... "Con una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta – spiega l’assessore – la Giunta regionale ...

Domenica 22 novembre partecipa a «We Run»: perché la corsa ci rende donne libere

Corrono nella quotidianità che le vede multitasking e impegnate ... sottratti illegalmente e che oggi assumono un valore sociale a sostegno della libertà e dei diritti delle donne, dei loro figli e ...

rI lavori saranno finanziati dalla Regione con dei cofinanziamenti che copriranno circa l’80% ... "Con una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta – spiega l’assessore – la Giunta regionale ...Corrono nella quotidianità che le vede multitasking e impegnate ... sottratti illegalmente e che oggi assumono un valore sociale a sostegno della libertà e dei diritti delle donne, dei loro figli e ...