Irlanda, ragazza torturata per anni dalla matrigna: “Mi chiamava Cenerentola” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una giovane ragazza di Duncoran, in Irlanda, ha raccontato i maltrattamenti e le torture subite per anni dalla matrigna che la chiamava Cenerentola. Una storia agghiacciante quella raccontata da una ragazza irlandese di 21 anni che per molti anni ha subito violenze e vessazioni dalla propria matrigna. La 21enne ha raccontato che la donna la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una giovanedi Duncoran, in, ha raccontato i maltrattamenti e le torture subite perche laCenerentola. Una storia agghiacciante quella raccontata da unairlandese di 21che per moltiha subito violenze e vessazionipropria. La 21enne ha raccontato che la donna la L'articolo proviene da YesLife.it.

IpaziaCheyenne : @Giulia_B Senza fare appropriazioni culturali, credo che capisco il punto di vista degli Irlandesi. Ho detto la ste… - Roby848484 : Non ci credo... ?? Non solo Irlanda.. anche la zona è quella della mia ragazza .. ?? - sunsshinelou : comunque come disse un'altra ragazza la bandiera dell'Irlanda è questa???? e non questa???? -