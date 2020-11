Il Governo è pronto a fare di più per sostenere chi è in difficoltà. Conte: “Ci premono i tempi di contenimento del contagio. E’ una sfida insidiosa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ci premono i tempi dei Contenimenti del contagio. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di Contenere e limitare il contagio”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). “Abbiamo adottato misure per Contenere al massimo il contagio. Dopo la prima battaglia contro il virus – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, quella che abbiamo di fronte è una sfida non meno insidiosa che nessuno può vincere da solo: commercianti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Cideinimenti del. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così dinere e limitare il”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeintervenendo all’assemblea della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). “Abbiamo adottato misure pernere al massimo il. Dopo la prima battaglia contro il virus – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, quella che abbiamo di fronte è unanon meno insidiosa che nessuno può vincere da solo: commercianti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono ...

