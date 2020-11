GF VIP bomba in arrivo, Signorini: “Sarà difficile dirlo ai concorrenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non so come reagiranno” questa la preoccupazione di Alfonso Signorini che si appresta a comunicare ai concorrenti del GF VIP 5 una notizia bomba che cambierà decisamente gli equilibri. Grande Fratello Vip 5Il Grande Fratello Vip 5 non finirà a dicembre, questo è un dato ormai risaputo fuori dalla casa più spiata d’Itala, Mediaset ha infatti deciso di prolungare il reality fino a febbraio 2021. La volontà è quella di festeggiare il Capodanno dal bunker di Canale 5 in modo da ovviare anche al problema della programmazione che, a causa Covid-19, rende difficile il solito festone in piazza con tanti ospiti, condotto negli ultimi anni da Federica Panicucci. Paolo Brosio ha già lanciato qualche indizio al riguardo ma i concorrenti non hanno alcuna idea di quello che gli aspetta e proprio in questi giorni verranno a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Non so come reagiranno” questa la preoccupazione di Alfonsoche si appresta a comunicare ai concorrenti del GF VIP 5 una notiziache cambierà decisamente gli equilibri. Grande Fratello Vip 5Il Grande Fratello Vip 5 non finirà a dicembre, questo è un dato ormai risaputo fuori dalla casa più spiata d’Itala, Mediaset ha infatti deciso di prolungare il reality fino a febbraio 2021. La volontà è quella di festeggiare il Capodanno dal bunker di Canale 5 in modo da ovviare anche al problema della programmazione che, a causa Covid-19, rendeil solito festone in piazza con tanti ospiti, condotto negli ultimi anni da Federica Panicucci. Paolo Brosio ha già lanciato qualche indizio al riguardo ma i concorrenti non hanno alcuna idea di quello che gli aspetta e proprio in questi giorni verranno a ...

