FOTO – Carlo Calcagni, laurea Isfoa al Colonnello-eroe (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stefano Masullo, Magnifico Rettore Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, nel corso di una solenne cerimonia ufficiale svoltasi a Milano nella prestigiosa storica ed istituzionale cornice del Circolo Unificato dell' Esercito – Palazzo Cusani Ministero della Difesa ha consegnato al candidato Carlo Fabio Marcello Calcagni, Colonnello del Ruolo d'Onore, Vittima del Dovere e Campione Paralimpico, in seguito alla presentazione e dissertazione di una apprezzata e brillante Tesi intitolata "Sindrome dei Balcani. Gli Aspetti Legali. Dalla Contaminazione al Riconoscimento Giuridico", il Diploma di laurea Magistrale in Economia e Gestione Aziendale con specializzazione in Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, rilasciato dalla Facoltà di Scienze ...

