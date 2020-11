F1 | Helmut Marko | “Domenica i nostri piloti hanno sbagliato troppo! Sul futuro di Alexander Albon…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Se cercate la scuderia che ha lasciato Istanbul con il maggiore amaro in bocca non allontanatevi troppo dalla Red Bull. Il team di Milton Keynes, infatti, era convinto di poter vincere il Gran Premio di Turchia 2020 di Formula Uno visto l’ottimo andamento di Max Verstappen e le contemporanee difficoltà delle Mercedes. Sia l’olandese, siaAlbon, invece,trascorso la domenica tra un errore e l’altro, gettando alle ortiche una grande chance e chiudendo addirittura lontani dal podio. Un risultato che, per usare un eufemismo, non ha fatto piacere a, che evidentemente aveva iniziato a cullare speranze di successo all’Istanbul Park. Come suo solito il consigliere della Red Bull non le ha certo mandate a dire ai suoi, incominciando da Max Verstappen; “Avrebbe dovuto avere ...