E' morto a soli 14 anni Ben Watkins, beniamino di MasterChef Junior (Di mercoledì 18 novembre 2020) Partecipare a MasterChef Junior lo aveva aiutato superare la tragedia familiare da cui era stato colpito quando il padre aveva sparato e ucciso la moglie per poi suicidarsi con la stessa pistola. Era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 novembre 2020) Partecipare alo aveva aiutato superare la tragedia familiare da cui era stato colpito quando il padre aveva sparato e ucciso la moglie per poi suicidarsi con la stessa pistola. Era ...

