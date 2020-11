Coronavirus, i contagi tornano a quota 800, sette morti a Udine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 796 nuovi contagi (il 10,9 per cento dei 7.301 tamponi eseguiti) e 11 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 796 nuovi(il 10,9 per cento dei 7.301 tamponi eseguiti) e 11 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'...

