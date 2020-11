Zachary Levi protagonista di The Unbreakable Boy (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'attore Zachary Levi sarà il protagonista del film The Unbreakable Boy nel ruolo del padre di un ragazzino affetto da autismo e con una rara malattia. Zachary Levi sarà il protagonista di The Unbreakable Boy, un nuovo film prodotto da Kingdom Story Company e Lionsgate. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, precedendo quindi l'inizio della produzionne di American Underdog: The Kurt Warner Story. Il progetto si basa sul libro scritto da Scott M. LeRette con Susy Flory e Jon Gunn si occuperà della sceneggiatura e della regia di The Unbreakable Boy. Tra i produttori ci saranno anche gli Erwin Brothers e Kevin Downes. Zachary Levi avrà la parte del padre di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'attoresarà ildel film TheBoy nel ruolo del padre di un ragazzino affetto da autismo e con una rara malattia.sarà ildi TheBoy, un nuovo film prodotto da Kingdom Story Company e Lionsgate. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, precedendo quindi l'inizio della produzionne di American Underdog: The Kurt Warner Story. Il progetto si basa sul libro scritto da Scott M. LeRette con Susy Flory e Jon Gunn si occuperà della sceneggiatura e della regia di TheBoy. Tra i produttori ci saranno anche gli Erwin Brothers e Kevin Downes.avrà la parte del padre di ...

3cinematographe : #TheUnbreakableBoy: #ZacharyLevi protagonista del film #Lionsgate - iamtoad : Chuck questa è la storia di Chuck Bartowski, che per colpa di un suo vecchio compagno di università ha tutti i dat… - CommentoSolo : Adoro Zachary Levi ma il suo personaggio in Chuck è veramente poco sopportabile. Tutta la serie mi è indigesta ma l… - juenenfeu : Non Zachary Levi che in un certo senso appoggia e giustifica i conservatori--- -

Ultime Notizie dalla rete : Zachary Levi Zachary Levi protagonista di The Unbreakable Boy Movieplayer.it Zachary Levi protagonista di The Unbreakable Boy

L'attore Zachary Levi sarà il protagonista del film The Unbreakable Boy nel ruolo del padre di un ragazzino affetto da autismo e con una rara malattia. Zachary Levi sarà il protagonista di The Unbreak ...

The Unbreakable Boy: Zachary Levi protagonista del film Lionsgate

The Unbreakable Boy entrerà in produzione a breve. Zachary Levi proseguirà poi nel ruolo del quarterback della NFL Kurt Warner.

L'attore Zachary Levi sarà il protagonista del film The Unbreakable Boy nel ruolo del padre di un ragazzino affetto da autismo e con una rara malattia. Zachary Levi sarà il protagonista di The Unbreak ...The Unbreakable Boy entrerà in produzione a breve. Zachary Levi proseguirà poi nel ruolo del quarterback della NFL Kurt Warner.