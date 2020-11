Sky: Osimhen dovrebbe saltare il Milan e anche l’impegno in Europa League contro il Rijeka (Di martedì 17 novembre 2020) In attesa dei controlli che effettuaerà a Villa Stuart, non sono buone le notizie che arrivano dalla Nigeria e che riporta il sito di Sky Sport sulle condizioni di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli che si è infortunato ad una spalla durante la gara della sua Nazionale con la Sierra Leone Osimhen dovrebbe saltare la sfida col Milan e il successivo impegno in Europa League contro il Rijeka. Per quanto riguarda la sfida col Milan con tutta probabilità sarà uno tra Petagna (nel consueto 4-2-3-1) oppure Dries Mertens, tornando al vecchio 4-3-3, a sostituirlo nel ruolo di attaccante. Nel caso del belga, falso nueve con Insigne e Politano (favorito su ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 novembre 2020) In attesa deilli che effettuaerà a Villa Stuart, non sono buone le notizie che arrivano dalla Nigeria e che riporta il sito di Sky Sport sulle condizioni di Victor, l’attaccante del Napoli che si è infortunato ad una spalla durante la gara della sua Nazionale con la Sierra Leonela sfida cole il successivo impegno inil. Per quanto riguarda la sfida colcon tutta probabilità sarà uno tra Petagna (nel consueto 4-2-3-1) oppure Dries Mertens, tornando al vecchio 4-3-3, a sostituirlo nel ruolo di attaccante. Nel caso del belga, falso nueve con Insigne e Politano (favorito su ...

