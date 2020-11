Sitara e Gianluca divorziano a Matrimonio a prima vista: interviene Nada (Di martedì 17 novembre 2020) Un finale già scritto per questa coppia del programma di Real Time: la decisione finale scatena l'ennesimo scontro fra i due, anche davanti agli esperti e costringendoli a intervenire L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 17 novembre 2020) Un finale già scritto per questa coppia del programma di Real Time: la decisione finale scatena l'ennesimo scontro fra i due, anche davanti agli esperti e costringendoli a intervenire L'articolo proviene da Gossip e Tv.

mariabotty : RT @hidethebone74: Ecco una bella foto di coppia di Sitara e Gianluca #MatrimonioAPrimaVista - paofrancescav : Pensa sempre che c’è chi sta peggio di te. Per esempio c’è Gianluca che ha passato un mese del 2020 con Sitara in p… - fevlz : @_goodvibessonly Gianluca e Sitara sono usciti separati, le altre due coppie insieme - TitiRode : RT @Luna__storta01: Previsione 6mesi dopo: - Andrea con la faccia di Sitara tatuata nel culo -Gianluca in analisi -Giorgia incinta di 2 gem… - Massimo17062019 : Un mio pronostico. Gianluca e Sitara restano separati. Andrea e Nicole (con capelli totalmente cambiati, ovvero un… -