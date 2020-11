Nuova fiction per Alessandro Gassmann dopo Io Ti Cercherò, primo ciak a fine novembre (Di martedì 17 novembre 2020) Alessandro Gassmann è inarrestabile. dopo Io Ti Cercherò e in attesa di vederlo ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore è stato annunciato nel cast di una Nuova fiction prodotta da Banijay, il cui titolo è Un professore. Al momento le informazioni sul progetto sono scarse ma, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, la storia sarà ambientata a Roma. Il primo ciak è previsto a fine novembre nella Capitale, e le riprese proseguiranno per circa 22 settimane. Stando ad altri dettagli, divulgati dal sito Che Tv Fa, Un professore vedrà Gassmann alle prese con un gruppo di giovani alunni. La fiction permetterà di affrontare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 novembre 2020)è inarrestabile.Io Ti Cercherò e in attesa di vederlo ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, l’attore è stato annunciato nel cast di unaprodotta da Banijay, il cui titolo è Un professore. Al momento le informazioni sul progetto sono scarse ma, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, la storia sarà ambientata a Roma. Ilè previsto anella Capitale, e le riprese proseguiranno per circa 22 settimane. Stando ad altri dettagli, divulgati dal sito Che Tv Fa, Un professore vedràalle prese con un gruppo di giovani alunni. Lapermetterà di affrontare ...

aujourdtaek : questa nuova generazione di fan degli one direction che legge adesso fan fiction e fa le cretinate che facevo allor… - lacamelianera : Ciò che è successo in Calabria, con le nomine ballerine e con i Commissari che durano 'i Natali a Santu Stefunu, no… - sinapsinews : SETTIMO PALAZZO nella nuova fiction Vite in fuga - do_you_cli_fi_ : RT @Rewritersmag: ?? “Cli-fi, ovvero climate change fiction: istruzioni per l’uso”, della nostra nuova blogger @Meltea, scrittrice di cli-f… - mirancim2 : Qualcuno potrebbe rifondare una nuova Ares per farci avere di nuovo queste fiction??? -