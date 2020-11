Le scarpe Lidl, tra isteria social 2.0, Bagarini 1.0 e sfida riuscita (Di martedì 17 novembre 2020) Conoscete tutti la storia delle scarpe Lidl. Un fenomeno di costume riuscito, una vittoria della pubblicità via social e, contemporaneamente, una sconfitta di tutti gli stilemi che davamo per acquisiti. La consapevolezza che i social muovono una grande forza, e dovremmo essere grati che questa volta abbia solo reso un paio di scarpe deliziosamente hip hop, bellissime nella loro bruttezza, nobili nella loro povertà. Dato che ciò è avvenuto con la stessa forza e gli stessi meccanismi che ci hanno donato fenomeni meno simpatici delle scarpe Lidle come il Patriota Q e l’Infodemia. Nella Rete c’è un enorme potere. Che può essere usato per strappare una risata, per creare tragedie e trionfi o per creare mostri. Questa ... Leggi su bufale (Di martedì 17 novembre 2020) Conoscete tutti la storia delle. Un fenomeno di costume riuscito, una vittoria della pubblicità viae, contemporaneamente, una sconfitta di tutti gli stilemi che davamo per acquisiti. La consapevolezza che imuovono una grande forza, e dovremmo essere grati che questa volta abbia solo reso un paio dideliziosamente hip hop, bellissime nella loro bruttezza, nobili nella loro povertà. Dato che ciò è avvenuto con la stessa forza e gli stessi meccanismi che ci hanno donato fenomeni meno simpatici dellee come il Patriota Q e l’Infodemia. Nella Rete c’è un enorme potere. Che può essere usato per strappare una risata, per creare tragedie e trionfi o per creare mostri. Questa ...

