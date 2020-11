Juventus, una certezza tra i giovani: Pirlo cresce Dragusin (Di martedì 17 novembre 2020) Nato e cresciuto in Romania, ma con Torino e la Juventus nel destino. La storia di Radu Dragusin si divide tra Bucarest, città nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, e l’ombra della Mole Antonelliana, dove sogna di diventare e grande. In realtà già lo è dal punto di vista del fisico: 191 cm a soli 18 anni di età. Il calciatore è attualmente un punto fermo nella Juventus U23 di Lamberto Zauli, che su di lui costruisce ogni domenica la sua solida difesa a tre. Dragusin rientra nella cerchia dei fedelissimi del tecnico sin dalla Primavera e la convocazione contro la Lazio nell’ultima gara di Serie A sa di antipasto di esordio. Pirlo lo osserva attentamente, per ripetere quanto messo in pratica già con Frabotta e ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 17 novembre 2020) Nato e cresciuto in Romania, ma con Torino e lanel destino. La storia di Radusi divide tra Bucarest, città nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, e l’ombra della Mole Antonelliana, dove sogna di diventare e grande. In realtà già lo è dal punto di vista del fisico: 191 cm a soli 18 anni di età. Il calciatore è attualmente un punto fermo nellaU23 di Lamberto Zauli, che su di lui costruisce ogni domenica la sua solida difesa a tre.rientra nella cerchia dei fedelissimi del tecnico sin dalla Primavera e la convocazione contro la Lazio nell’ultima gara di Serie A sa di antipasto di esordio.lo osserva attentamente, per ripetere quanto messo in pratica già con Frabotta e ...

