Gianni Sperti controlla i telefoni di Aurora e Giancarlo - Loro | ' Chiedici scusa'

carmeladascoli1 : RT @Gianlu_21: Quindi dopo 15 giorni deve uscire dallo studio perché secondo lui stavano insieme, se lui non la vuole dopo 15 giorni invece… - GossipItalia3 : “Uomini e donne” oggi la sfilata, Gianni Sperti fuori controllo: «Prima faceva la putt***…» [VIDEO]… - Gianlu_21 : Quindi dopo 15 giorni deve uscire dallo studio perché secondo lui stavano insieme, se lui non la vuole dopo 15 gior… - nefeIidenoire : RT @M_atil_de03: Sei una persona rancorosa? Mi chiamo Gianni Sperti, faccia un po' lei. #uominiedonne - M_atil_de03 : Sei una persona rancorosa? Mi chiamo Gianni Sperti, faccia un po' lei. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Gianni Sperti non crede alla veridicità della relazione tra Giancarlo e Aurora e allora chiede di controllare i loro telefoni nella speranza di trovare delle prove. È successo a "Uomini e Donne" dopo ...Veronica a Uomini e Donne non convince con la sfilata: il suo sogno d'amore alla Pretty Woman non convince. Ecco il video Witty Tv ...