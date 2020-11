GFVIP, Balotelli vs Selvaggia Roma: “Enock non si tocca!” (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovi confronti ma soprattutto nuovi scontri all’interno della casa del GFVIP, situazioni ben gestite e alimentate dal bravissimo Alfonso Signorini che ha saputo far reagire anche il pacato Enock. Dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà di Selvaggia Roma, che ha rivelato alcuni dettagli piccanti sul rapporto che ha avuto prima con Pierpaolo e poi con Enock, gli animi dei coinquilini si sono animati particolarmente. A essere messo sotto esame è proprio Enock che ha negato di aver baciato Selvaggia la scorsa estate nel corso di un incontro avvenuto a Roma con altri amici. Ricorda di averla vista, di essere stato male in seguito al troppo alcool bevuto ma nega nel modo più assoluto d’averla baciata. Di parere contrario Selvaggia, che sostiene ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 17 novembre 2020) Nuovi confronti ma soprattutto nuovi scontri all’interno della casa del, situazioni ben gestite e alimentate dal bravissimo Alfonso Signorini che ha saputo far reagire anche il pacato Enock. Dopo l’ingresso nella casa di Cinecittà di, che ha rivelato alcuni dettagli piccanti sul rapporto che ha avuto prima con Pierpaolo e poi con Enock, gli animi dei coinquilini si sono animati particolarmente. A essere messo sotto esame è proprio Enock che ha negato di aver baciatola scorsa estate nel corso di un incontro avvenuto acon altri amici. Ricorda di averla vista, di essere stato male in seguito al troppo alcool bevuto ma nega nel modo più assoluto d’averla baciata. Di parere contrario, che sostiene ...

