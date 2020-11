Boscaglia: “Domani dobbiamo vincere! Potenza in emergenza? Non mi fido di niente e di nessuno” (Di martedì 17 novembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Potenza, valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 18 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00Di seguito, le sue dichiarazioni."Obiettivo del Palermo per il girone d'andata? Abbiamo avuto a che fare con tante problematiche anche di natura sanitaria, non parliamo solo di tecnica o tattica. Sarò anche ripetitivo ma al momento il nostro obiettivo è quello di vincere contro il Potenza. dobbiamo pensare nel brevissimo termine. dobbiamo migliorare la nostra classifica dando continuità ai risultati, non stiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 18 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00Di seguito, le sue dichiarazioni."Obiettivo del Palermo per il girone d'andata? Abbiamo avuto a che fare con tante problematiche anche di natura sanitaria, non parliamo solo di tecnica o tattica. Sarò anche ripetitivo ma al momento il nostro obiettivo è quello di vincere contro ilpensare nel brevissimo termine.migliorare la nostra classifica dando continuità ai risultati, non stiamo ...

