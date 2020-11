Arrestato un marsalese per furto di abiti

(Di martedì 17 novembre 2020) Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto, per il reato diaggravato, RALLO Giuseppe,classe 76, pregiudicato, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. e alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. Nella circostanza, durante un normale... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

