‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 11 20

(Di lunedì 16 novembre 2020) Incredibile, oh. Adesso Aurora Tropea non solo è una persona brutta, cattiva, puzzolente, che non paga le tasse e che istiga le sante del parterre a metterle le mani addosso, adesso le colpe non sono solo le sue, adesso è responsabile anche delle magagne degli altri! Cioè ci rendiamo conto che dopo puntate su puntate in cui è stata attaccata a destra e a manca in prima persona, oggi siamo passati alla fase 2.0 e la attacchiamo anche per le eventuali minchiate che hanno fatto altri? In pratica secondo Armando Incarnato siccome Veronica Ursida ha preso in giro la SacraReda perché stava con Giovanni Longobardi mentre partecipavano al programma e negavano di essere fidanzati, allora in automatico è falsa anche Aurora che è amica di Veronica ed è stata zitta invece di correre a sputtanare un’amicizia in nome della correttezza ...