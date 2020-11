Sondaggi elettorali Quorum: Lega e PD in calo, FDI davanti al M5S (Di lunedì 16 novembre 2020) Come ogni domenica l’istituto Quorum ha rilevato per la trasmissione di Rai3, Mezz’ora in più, le intenzioni di voto nazionali. La Lega è data ancora in calo. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio perde due decimi e si attesta al 23,8%. Il Partito Democratico flette leggermente al 20,8% e così i punti di distacco dalla Lega diventano tre. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali Quorum: FDI e M5S entrambi in calo Fratelli d’Italia fa un passo indietro e passa dal 16,1% di sette giorni fa al 15,7% odierno. Il Movimento 5 Stelle, impegnato nei giorni scorsi negli Stati Generali che hanno l’obiettivo di rilanciarlo, non approfitta del passo falso del partito ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 16 novembre 2020) Come ogni domenica l’istitutoha rilevato per la trasmissione di Rai3, Mezz’ora in più, le intenzioni di voto nazionali. Laè data ancora in. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio perde due decimi e si attesta al 23,8%. Il Partito Democratico flette leggermente al 20,8% e così i punti di distacco dalladiventano tre. Segui Termometro Politico su Google News: FDI e M5S entrambi inFratelli d’Italia fa un passo indietro e passa dal 16,1% di sette giorni fa al 15,7% odierno. Il Movimento 5 Stelle, impegnato nei giorni scorsi negli Stati Generali che hanno l’obiettivo di rilanciarlo, non approfitta del passo falso del partito ...

AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Sondaggi politici di oggi 16 novembre 2020: in… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Vediamo gli ultimi Sondaggi politici elettorali… - zazoomblog : Sondaggi elettorali Tecnè: Meloni gradimento in crescita - #Sondaggi #elettorali #Tecnè: #Meloni - TermometroPol : Aggiornamento #16novembre della nostra pagina speciale sui #Sondaggi relativi a tutti i partiti dal 2016 in poi, is… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Ultimissimi Sondaggi politici elettorali SWG per LA7… https://t.c… -