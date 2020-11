Riunione del cast di Harry Potter: alohomora! (Di lunedì 16 novembre 2020) “alohomora!” esclamavano i maghi di Hogwarts per spalancare porte e portoni. Sono passati diciannove anni da quando Harry Potter ha preso per la prima volta il treno a vapore dal binario nove e tre quarti. Diciannove anni fa il mago più famoso al mondo si dirigeva per la prima volta a Diagonalley, dove Olivander gli avrebbe fornito la sua prima bacchetta magica. “E’ la bacchetta a scegliere il mago, e non il mago a scegliere la bacchetta”, gli aveva confidato. Nulla di più vero. Quella lezione è servita anche a molti fans, per capire che non sempre si può essere artefici della propria vita. Si può però decidere quando chiudere, aprire o riaprire certi capitoli. E’ quello che hanno fatto i protagonisti della celebre saga. Hanno scagliato un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) “” esclamavano i maghi di Hogwarts per spalancare porte e portoni. Sono passati diciannove anni da quandoha preso per la prima volta il treno a vapore dal binario nove e tre quarti. Diciannove anni fa il mago più famoso al mondo si dirigeva per la prima volta a Diagonalley, dove Olivander gli avrebbe fornito la sua prima bacchetta magica. “E’ la bacchetta a scegliere il mago, e non il mago a scegliere la bacchetta”, gli aveva confidato. Nulla di più vero. Quella lezione è servita anche a molti fans, per capire che non sempre si può essere artefici della propria vita. Si può però decidere quando chiudere, aprire o riaprire certi capitoli. E’ quello che hanno fatto i protagonisti della celebre saga. Hanno scagliato un ...

marcomarsilio : Il ministro @robersperanza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’#Abruzzo - insieme a… - welikeduel : Un'altra non semplice riunione del Comitato Tecnico Scientifico #propagandalive - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Sul web spopolano le foto del presidente ligure Giovanni Toti senza mascherina durante un’affol… - giadanajarro : RT @welikeduel: Medicina di strada a Roma, i festeggiamenti negli Stati Uniti per la vittoria di Biden, la protesta dell'ex Ilva di Genova,… - welikeduel : Medicina di strada a Roma, i festeggiamenti negli Stati Uniti per la vittoria di Biden, la protesta dell'ex Ilva di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riunione del Moncrivello lancia “I sentieri del miele”: la riunione per presentare il progetto domani sera su Zoom La Stampa Riunione del cast di Harry Potter: alohomora!

Hanno scagliato un “Alohomora” per riaprire i battenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, indicendo una riunione del cast di Harry Potter. Riunione de cast di Harry Potter: come si è ...

Abruzzo nel caos pre zona rossa. Infuria la rabbia dei cittadini

Notizie Attualità - 16/11/2020 - ABRUZZO NEL CAOS PRE ZONA ROSSA. Da martedì l' Abruzzo potrebbe essere praticamente in lockdown, con l'istituzione di una 'zona rossa' su tutto ...

Hanno scagliato un “Alohomora” per riaprire i battenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, indicendo una riunione del cast di Harry Potter. Riunione de cast di Harry Potter: come si è ...Notizie Attualità - 16/11/2020 - ABRUZZO NEL CAOS PRE ZONA ROSSA. Da martedì l' Abruzzo potrebbe essere praticamente in lockdown, con l'istituzione di una 'zona rossa' su tutto ...