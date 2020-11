Migranti: a novembre ci si avvia verso record di sbarchi, sono già 4.901, oltre 32.000 da inizio anno (Di lunedì 16 novembre 2020) In piena pandemia, nel 2020, sono già sbarcati 32.104 clandestini, un numero infinitamente superiore non solo a quello degli sbarchi 2019 (9.944), ma anche a quelli del 2018 (22.541) Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 novembre 2020) In piena pandemia, nel 2020,già sbarcati 32.104 clandestini, un numero infinitamente superiore non solo a quello degli2019 (9.944), ma anche a quelli del 2018 (22.541)

AnnalisaChirico : Da gennaio a novembre 2020 sono arrivati in Italia oltre 30.000 profughi. Anche l'Oms invita a maggiori controlli a… - FirenzePost : Migranti: a novembre ci si avvia verso record di sbarchi, sono già 4.901, oltre 32.000 da inizio anno - PAOLOVINCI82 : RT @francescatotolo: In 24 ore a #Lampedusa sono sbarcati più di 600 #migranti, 4.901 dall’inizio di novembre e 32.104 dall’inizio del 2020… - teomondo : RT @francescatotolo: In 24 ore a #Lampedusa sono sbarcati più di 600 #migranti, 4.901 dall’inizio di novembre e 32.104 dall’inizio del 2020… - franci0403 : RT @francescatotolo: In 24 ore a #Lampedusa sono sbarcati più di 600 #migranti, 4.901 dall’inizio di novembre e 32.104 dall’inizio del 2020… -